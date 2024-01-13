"Лунін надійніший воротар": екс-голкіпер Реала та Мілана дав важливу пораду Анчелотті
Колишній воротар "вершкових" Дієго Лопес поділився думками щодо перших номерів мадридської команди.
"На місці Анчелотті я б обрав одного стартового воротаря, а іншому давав би час в кубкових матчах і поєдинках Ліги чемпіонів.
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Кепа реактивний воротар, він мені подобається, але в нього є недоліки, він погано грає у повітрі.
Лунін – надійніший у грі в повітрі й він також заслуговує місце у старті. Він значно покращив свою гру за останній час, потужний і сміливо діє у воротах. Андрій молодий і в нього буде ще багато ігор попереду. Він проводить чудовий сезон", – цитує Лопеса Cadena Ser.
Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 5 поєдинках відстояв "на нуль").
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