"На місці Анчелотті я б обрав одного стартового воротаря, а іншому давав би час в кубкових матчах і поєдинках Ліги чемпіонів.

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Кепа реактивний воротар, він мені подобається, але в нього є недоліки, він погано грає у повітрі.

Лунін – надійніший у грі в повітрі й він також заслуговує місце у старті. Він значно покращив свою гру за останній час, потужний і сміливо діє у воротах. Андрій молодий і в нього буде ще багато ігор попереду. Він проводить чудовий сезон", – цитує Лопеса Cadena Ser.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 10 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 5 поєдинках відстояв "на нуль").

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