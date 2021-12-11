Леванте в рамках 17-го туру Ла Ліги дав шалену битву Еспаньйолу на його полі, але здобути першу перемогу в сезоні не зумів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 17-й тур

Еспаньйол – Леванте – 4:3

Голи: Дардер, 6, Де Томас, 49, Пуадо, 60, 76 – Де Фрутос, 11, Сон, 26, Моралес, 57

Вилучення: Сон, 78 (Леванте)

Алавес – Хетафе – початок о 17:15

Валенсія – Ельче – початок о 19:30

Атлетік – Севілья – початок о 22:00

Леванте за 16 попередніх турів Ла Ліги не виграв жодного матчу, міцно засівши на дні таблиці, а вже на 6-й хвилині виїзного поєдинку проти Еспаньйола "жаби" почали відставати в рахунку – це Дардер пробив з відскоку з лінії штрафного. 1:0! Втім, гості не здались: на 11-й хвилині Де Фрутос відновив паритет, вистріливши після класної передачі від Рожера, а на 26-й він же виконав точний навіс на голову Сону – той головою вивів левантійців уперед! 1:2.

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До перерви рахунок не змінився, однак за три хвилини після відновлення гри Де Томас повернув Еспаньйол в матч, замкнувши пас від Еррери. Леванте не здався, забивши третій гол на 57-й хвилині зусиллями Моралеса (Де Фрутос записав на себе другий асист), однак "папуги" відповіли дублем Пуадо – на 60-й хвилині Хаві вистрілив з відскоку з близької відстані, а на 76-й він зіграв на добиванні після щільного удару Де Томаса. 4:3!

Розчарований Сон вже через дві хвилини вилучився з поля. Тим не менш, Леванте міг врятуватись від поразки в компенсований час внаслідок потужного пострілу Кантеро. На жаль для гостей, він пройшов повз ворота. У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Еспаньйола.

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