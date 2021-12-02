Реал приймав Атлетік в рамках перенесеного матчу 9-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Реал на правах господаря мінімально обіграв Атлетік, попри гідну гру від гостей з Більбао.

Реал втримав мінімальну перемогу над Атлетіком

Єдиний гол у матчі забив лідер мадридців Карім Бензема. Голкіпер суперника парирував удар Асенсіо, але м'яч відскочив до Модріча, який асистував вільному Каріму. Це вже 12-й гол Бензема у нинішньому сезоні Ла Ліги.

Після 15-ти турів чемпіонату Іспанії Реал впевнено лідирує з 36-ма очками, Атлетік – 8-й.

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