Атлетік в рамках перенесеного поєдинку 9-го туру Ла Ліги дав бій Реалу в Мадриді, але поразки не уникнув (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Мадридці підходили до домашньої зустрічі з Атлетіком в статусі лідера чемпіонату – і вже на початку гри "вершкові" могли підтвердити цей статус двома голами. "Феєрили" Вінісіус та Бензема: Карім на 6-й хвилині замкнув навіс Жуніора ударом в падінні метрів з шести, а на 10-й він же обігрався з бразильцем і вийшов віч-на-віч під гострим кутом. Сімон врятував в обох випадках.

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Першу половину першого тайму баски не виходили з власної третини поля, але вже на 23-й хвилині гості могли покарати Реал за марнотратство. Іньякі Вільямс уникнув офсайду й скористався вдалим відскоком, увірвавшись у штрафний і пробивши метрів з 15-ти. М'яч рикошетом від Мілітао пройшов повз праву стійку. Ще за дві хвилини нападник вивалився сам на сам внаслідок помилки Алаби – втім, Вільямс розгубився, занадто сильно прокинувши м'яч повз Куртуа.

Поступово Реалу вдалося відвести гру від власних воріт, а на 39-й хвилині підопічні Карло Анчелотті повинні були відкривати рахунок. Кроос отримав відскок на лінії півкола й класно пробив під поперечку, але Сімон знову виручив Більбао. Тим не менш, вже на 40-й йому довелося виймати м'яч із сітки. Унаї парирував дальній удар від Асенсіо, але атака другим темпом завершилась прострілом Модріча з правого флангу. Ніхто його не перехопив, а Бензема замкнув на дальній стійці – 1:0!

Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати. Другий же тайм вони розпочали з нового розміну крутими моментами: на 55-й хвилині Кроос прийняв передачу п'яткою від Модріча й вистрілив метрів з 22-х (м'яч пройшов поруч з правою стійкою), а на 60-й Атлетік відповів прострілом Рауля Гарсії на лінію воротарського. Дані Гарсія замкнув, але Васкес в останню мить встиг накрити удар.

В середині другого тайму мадридці та баски продовжували гру від воріт до воріт. Реал відчутно тиснув, але зі створенням конкретних епізодів у господарів не клеїлось. Атлетік же мав кілька гольових нагод. Так, на 69-й хвилині Нуньєс головою підправив подачу Муніаїна зі стандарту (повз дальній кут), а на 76-й Сансет накрутив захисників "бланкос" і опинився прямо перед Куртуа – втім, переграти Тібо не вдалося. На 86-й же Беренгер замкнув навіс з правого краю штрафного на лінію воротарського, влучивши в плече Мілітао.

На останніх хвилинах Атлетік відверто взяв Реал в облогу, однак дотиснути мадридців гості так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Карло Анчелотті. "Вершкові" набрали 36 очок, відірвавшись від другої позиції на 7 очок.

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