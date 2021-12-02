Реал принимал Атлетик в рамках перенесенного матча 9 тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Реал на правах хозяина минимально обыграл Атлетик, несмотря на достойную игру от гостей из Бильбао.

Реал удержал минимальную победу над Атлетиком

Единственный гол в матче забил лидер мадридцев Карим Бензема. Голкипер соперника парировал удар Асенсио, но мяч отскочил к Модричу, который ассистировал свободному Кариму. Это уже 12-й гол Бензема в нынешнем сезоне Ла Лиги.

После 15-ти туров чемпионата Испании Реал уверенно лидирует с 36-ю очками, Атлетик – 8-й.

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