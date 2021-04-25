У неділю у рамках 31-го туру чемпіонату Німеччини відбулось два поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:0

Голи: Айдара, 46, Форсберг, 67 (пен.)

Вилучення: Ахамада, 13 (Штутгарт, червона картка)

Борусія М – Армінія – початок матчу о 19:00

Айнтрахт поступився Байєру і втратив шанс вийти на третю сходинку, Майнц не дозволив Баварії оформити чемпіонство

РБ Лейпциг у першому матчі неділі приймав Штутгарт. Обидві команди завершують чемпіонат на автопілоті: три поспіль поразки Штутгарта фактично викреслили швабів з претендентів на єврокубки, а "бики", втративши остаточні шанси на Салатницю, взялись розбазарювати очки.

Вже на 13-й хвилині гості залишились у меншості. Науірі Ахамада в'їхав прямою ногою у ногу Амаду Айдари і побачив перед собою червону картку. Далі на полі були лише одна команда – підопічні Нагельсманна можуть нарікати тільки на себе за те, що пішли на перерву з нулями на табло.

Одразу після відпочинку Айдара головою скерував м'яч у сітку після навісу Дані Ольмо. В середині другої сорокап'ятихвилинки Константінос Мавропанос порушив правила у власному штрафному і Еміль Форсберг з пенальті зняв питання щодо переможця матчу.

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