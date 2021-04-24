Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Майнц – Баварія – 2:1

Голи: Буркардт, 3, Квайсон, 37 – Лєвандовскі, 90+5

Уніон Берлін – Вердер – 3:1

Голи: Пох'янпало, 51, 53, 68 – Гебре Селассі, 82

Фрайбург – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Гріфо, 81 (пен.) – Крамаріч, 40

Байєр – Айнтрахт – початок матчу о 19:30

Холанд тягне Борусію в Лігу чемпіонів – дубль норвежця декласував міцний Вольфсбург

Баварія у матчі з Майнцом готувалась святкувати чемпіонство. Напередодні остаточно оговтався від травми Роберт Лєвандовскі, і хоча поляку пророкували лише потрапляння у заявку – форвард вийшов з перших хвилин. Настрій "Ротен" на перемогу був зрозумілий. Тим несподіванішим став гол у ворота Нойєра вже на перших хвилинах: Йонатан Буркардт наважився на удар з лінії штрафного з-під захисника, Мануель зреагував і навіть відбив, однак сфера від рук голкіпера зрадливо влетіла у сітку.

Наступного гола довелось чекати більш ніж півгодини. І знову м'яч опинився у воротах Баварії: Філіп Мвене виконав навіс зі стандарту, Робін Квайсон першим дістався до м'яча і головою подвоїв рахунок у матчі. Гості почали відверто нервувати і арбітру "гірчичниками" довелось заспокоювати зірок "Ротен". Весь другий тайм баварці намагались врятувати становище. Лише у доданий час Лєвандовскі скористався помилкою захисника, який головою скидав на голкіпера, і зумів скоротити рахунок. На більше часу не вистачило.

Вердеру у матчі з Уніоном відступати було нікуди. Кельн, який йде шістнадцятим, бременці випереджали лише на одне очко, а далі – пряма зона вильоту. Тож підопічним Флоріана Кофельдта необхідно було перемагати. Дуже обережний перший тайм запам'ятався єдиним ударом по воротах берлінців: Мілот Рашіца завдавав удару з межі штрафного майданчика у нижній кут воріт – реакція Андреаса Люте дозволила Уніону зберегти ворота недоторканими.

Одразу по перерві Вердер пропустив: Йоель Пох'янпало скористався відскоком після навісу з кутового і влучно пробив у нижній лівий кут воріт. За мить форвард оформив дубль – йому вдалось з меж штафного майданчика пробити поміж ніг і захиснику, і голкіперу. Згодом невгамовний фін з гострого кута записав на свій рахунок третій м'яч. Під кінець матчу Гебре Селассі голом підсолодив гіркоту поразки бременців.

Хоффенхайм у матчі з Фрайбургом міг цілком грати у своє задоволення. Підопічні Себастьяна Хьонесса втратили шанси зачепитись за єврокубки і, водночас, убезпечили себе від вильоту. Натомість господарі ще зберігали перспективу поборотись за можливість проявити себе на міжнародній арені у наступному сезоні.

В середині першого тайму Роберт Сков міг виводити Хоффенхайм вперед, однак м'яч після його гарматного пострілу струсонув поперечину. А за п'ять хвилин до перерви Ільяс Бебу, промчавшись правим флангом, навісив на дальню штангу і Андрей Крамаріч головою відкрив рахунок у матчі. Другий тайм пройшов за значної переваги господарів, яким все-таки вдалось забити наприкінці матчу – Вінченцо Гріфо з пенальті врятував для Фрайбурга нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ