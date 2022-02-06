Баумгарт отримав позитивний тест на коронавірус і мусив ізолюватися з сім'єю вдома. З командою були його помічники, але Штеффен "відпрацював" матч навіть перед телевізором. Традиційно емоційний тренер не зрадив собі: біла футболка, кепка і крики на всіх і вся.

"Пацани, нам треба м'яч! Заберіть м'яч! М'яяяяяяяяч!" – кричить Баумгарт. Потім в телефон до свого штабу: "Ми маємо гнати вперед, навіть якщо пропустимо три!" Дісталося і суперникам: "Чого ти впав!? Ану підійми свій зад! Постійно скиглиш!"

Донька Емілія записала поведінку батька і виклала в TikTok. Відео миттєво стало вірусним, Баумгарт перетворився на головну персону вечора. Найкумедніший епізод – підтримка собаки Йорі. Пес відчував напругу, вистрибуючи на коуча.

Кельн, до слова, обіграв Фрайбург і наблизився на відстань двох очок від зони Ліги чемпіонів. Баумгарт лише влітку очолив Кельн, але миттєво став дуже популярним у місті завдяки своїй емоційності та хорошим результатам.

Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – творець головної сенсації сезону спробує зупинити Баварію