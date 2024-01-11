Правий захисник РБ Лейпциг Лукас Клостерман, який минулого літа був близький до відходу з клубу, продовжив контракт з учасником Ліги чемпіонів до літа 2028 року. Про це інформує офіційний сайт "червоних биків". Термін попередньої угоди спливав у 2024 році.

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Клостерманн народився в Північному Рейні-Вестфалії і перейшов у РБ Лейпциг влітку 2014 року з Бохума, коли команда виступала в другій Бундеслізі. Відтоді він провів за клуб 278 матчів. За цим показником він є п'ятим гравцем в історії клубу.

За час свого перебування в РБ Лейпциг Клостерман двічі виграв національний Кубок, одного разу – Суперкубок країни, а також дебютував за національну збірну Німеччини (22 матчі).

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