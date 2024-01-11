Правый защитник РБ Лейпциг Лукас Клостерман, который прошлым летом был близок к уходу из клуба, продлил контракт с участником Лиги чемпионов до лета 2028 года. Об этом информирует официальный сайт "красных быков". Срок предыдущего соглашения истекал в 2024 году.

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Клостерманн родился в Северном Рейне-Вестфалии и перешел в РБ Лейпциг летом 2014 года из Бохума, когда команда выступала во второй Бундеслиге. С тех пор он провел за клуб 278 матчей. По этому показателю он является пятым игроком в истории клуба.

За время своего пребывания в РБ Лейпциг Клостерман дважды выиграл национальный Кубок, однажды – Суперкубок страны, а также дебютировал за национальную сборную Германии (22 матча).

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