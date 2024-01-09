Лондонський клуб офіційно оголосив про підписання 27-річного Тімо Вернера з РБ Лейпциг. Орендна угода розрахована до кінця сезону 2023/24 і передбачає опцію викупу, інформує офіційний сайт Тоттенхема.

Тоттенхем погодив трансфер захисника за 30 млн євро – клуб претендував на Забарного

У складі "шпор" форвард збірної Німеччини гратиме під 16-м номером. Влітку Тоттенхем може викупити гравця за 17 мільйонів євро.

Для Вернера це друга спроба заграти у Прем'єр-лізі. З 2020-го по 2022 рік німець виступав у складі Челсі, але не надто вдало – 89 матчів, 23 голи, 21 асист. З лондонцями Тімо виграв ЛЧ 2020/21, але влітку 2022-го повернувся в РБ Лейпциг за 20 мільйонів євро, хоча Челсі платив за нього 53 млн.

У поточному сезоні Тімо Вернер зіграв за РБ Лейпциг 14 матчів у всіх турнірах. Забив 2 голи і віддав один асист.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?