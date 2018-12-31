Реал склав шорт-лист кандидатів на позицію центрфорварда – є несподіванки

Мадридський Реал визначив список кандидатів на підсилення атакувальної лінії "вершкових" у зимове трансферне вікно. До переліку потрапили відразу 5 нападників.

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За інформацією видання, "вершкові" готові підписати нового центрфорварда. Наразі Реал розглядає 5 кандидатур: Мауро Ікарді (Інтер), Тімо Вернера (РБ Лейпциг), Кшиштофа Пйонтека (Дженоа), Фернандо Льоренте (Тоттенхем) і Баса Доста (Спортінг).

Необхідність підписання нового нападника виникла через низьку результативність "галактікос" у першій половині сезону. Наразі найкращим бомбардиром Реала в Ла Лізі є Карім Бензема, який забив лише 6 м'ячів у 16-ти поєдинках.

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