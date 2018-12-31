toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал склав шорт-лист кандидатів на позицію центрфорварда – є несподіванки

09:41 941 Читать на русском
Реал склав шорт-лист кандидатів на позицію центрфорварда – є несподіванки
Мауро Ікарді / Reuters

Мадридський Реал визначив список кандидатів на підсилення атакувальної лінії "вершкових" у зимове трансферне вікно. До переліку потрапили відразу 5 нападників.

Боси мадридців готують гучний трансфер у січні, повідомляє AS.

Роналду став найкращим бомбардиром Реала у 2018 році – він покинув клуб ще влітку

За інформацією видання, "вершкові" готові підписати нового центрфорварда. Наразі Реал розглядає 5 кандидатур: Мауро Ікарді (Інтер), Тімо Вернера (РБ Лейпциг), Кшиштофа Пйонтека (Дженоа), Фернандо Льоренте (Тоттенхем) і Баса Доста (Спортінг).

Необхідність підписання нового нападника виникла через низьку результативність "галактікос" у першій половині сезону. Наразі найкращим бомбардиром Реала в Ла Лізі є Карім Бензема, який забив лише 6 м'ячів у 16-ти поєдинках.

Божевілля з Чигринським і ще 9 гравців – чому "вічний пошук" Барселони триває вже 10 років

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Німеччини Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон РБ Лейпциг РБ Лейпциг Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте Бас Дост Бас Дост Мауро Ікарді Мауро Ікарді Тімо Вернер Тімо Вернер Тоттенхем Тоттенхем Дженоа Дженоа Інтер Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
17
хв
Евертон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук