Баварія підтвердила переговори щодо Вернера

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив, що клуб дійсно веде переговори стосовно форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Баварія планує підписати форварда РБ Лейпциг та збірної Німеччини Тімо Вернера. Це підтвердив і спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

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"Так, є розмови. Ми ведемо переговори щодо багатьох гравців. Вам треба бути пильними", – цитує Саліхаміджича goal.com.

Раніше сам Вернер заявляв, що в Німеччині він готовий перейти лише в один клуб, натякнувши саме на Баварію.

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