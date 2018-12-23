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Баварія підтвердила переговори щодо Вернера

20:59 266 Читать на русском
Баварія підтвердила переговори щодо Вернера
Тімо Вернер / ФК РБ Лейпциг

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич повідомив, що клуб дійсно веде переговори стосовно форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Баварія планує підписати форварда РБ Лейпциг та збірної Німеччини Тімо Вернера. Це підтвердив і спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

Вернер: Є тільки один клуб у Німеччині, куди я можу перейти, я прийму рішення в новому році

"Так, є розмови. Ми ведемо переговори щодо багатьох гравців. Вам треба бути пильними", – цитує Саліхаміджича goal.com.

Раніше сам Вернер заявляв, що в Німеччині він готовий перейти лише в один клуб, натякнувши саме на Баварію.

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