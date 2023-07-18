РБ Лейпциг оголосив про підписання чергового молодого таланта – 18-річного захисника парижан. Як повідомляє офіційний сайт німецької команди, Ель Шадай Бітшіабу буде захищати кольори клубу до 2028 року.

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Захисник – вихованець ПСЖ. Він дебютував за першу команду парижан у Кубку Франції у 2021 році. В сезоні 2022/23 Бітшіабу з'являвся на полі у складі ПСЖ в 19 матчах. Разом з командою захисник здобув титул чемпіона Франції за підсумками минулого сезону.

За гравця французький гранд отримає близько 15 мільйонів євро без врахування бонусів, а також 25% з майбутнього перепродажу. Бітшіабу буде грати за РБ Лейпциг під п'ятим номером.

Трансфер захисника – друге літнє підсилення для РБ Лейпциг. Чотири дні тому, а саме 14 липня, німецький клуб оголосив про підписання Лоїса Опенда, який також прибув з чемпіонату Франції.

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