Норвезький голкіпер Ер'ян Ніланд продовжить кар'єру в РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт "биків".

Капітан Лейпцига порвав хрести та пропустить другий матч з Шахтарем

32-річний воротар перебрався у команду Марко Розе у статусі вільного агента і підписав з представником Бундесліги контракт до червня 2023 року. Ніланд має замінити у команді травмованого Петера Гулачі, який вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, травмувавшись у матчі Ліги чемпіонів проти Селтіка.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Ніланда був англійський Редінг, який він покинув 1 липня. За збірну Норвегії Ер'ян провів 40 поєдинків та пропустив 42 м'ячі. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

До слова, Ніланд не зіграє проти Шахтаря – кіпер не має права брати участь у матчах групового етапу Ліги чемпіонів.

Байєр у дебютному матчі Алонсо знищив Шальке, Бохум з Ордецем розгромив Айнтрахт, здобувши першу перемогу в сезоні