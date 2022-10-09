Норвежский голкипер Эрьян Ниланд продолжит карьеру в РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт "быков".

Капитан Лейпцига порвал кресты и пропустит второй матч с Шахтером

32-летний вратарь перебрался в команду Марко Розе в статусе свободного агента и подписал с представителем Бундеслиги контракт до июня 2023 года. Ниланд должен заменить в команде травмированного Петера Гулачи, выбывшего на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок правого колена, травмировавшись в матче Лиги чемпионов против Селтика.

Напомним, последним местом работы Ниланда был английский Рединг, который он покинул 1 июля. За сборную Норвегии Эрьян провел 40 поединков и пропустил 42 мяча. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

К слову, Ниланд не сыграет против Шахтера – кипер не имеет права участвовать в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

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