Капітан Лейпцига порвав хрести та пропустить другий матч з Шахтарем
10:20 - Читать на русском
Голкіпер РБ Лейпциг Петер Гулачі вибув на тривалий термін через серйозну травму, отриману в матчі Ліги чемпіонів.
завершено
27’ Крістофер Нкунку
64’ Андре Сілва
77’ Андре Сілва
Жоау Феліпе Жота 48’
27’ Крістофер Нкунку
48’ Жоау Феліпе Жота
64’ Андре Сілва
77’ Андре Сілва
Гулачі отримав важку травму в матчі з Селтіком. У капітана Лейпцига розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.
Лейпциг виграв перший матч у групі Шахтаря, переживши два скасовані голи в ЛЧ
Угорський голкіпер пропустить щонайменше кілька місяців, а може не зіграти й до кінця сезону. Тобто у другому поєдинку з Шахтарем основний кіпер РБ не вийде. Його підмінятиме Бласвіх.
У першому турі Ліги чемпіонів Гулачі подарував Шахтарю гол. На 10 хвилині з Селтіком він також обрізав команду, після чого завалився на газон і мусив покинути поле на ношах.
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