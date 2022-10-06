Голкіпер РБ Лейпциг Петер Гулачі вибув на тривалий термін через серйозну травму, отриману в матчі Ліги чемпіонів.

Гулачі отримав важку травму в матчі з Селтіком. У капітана Лейпцига розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лейпциг виграв перший матч у групі Шахтаря, переживши два скасовані голи в ЛЧ

Угорський голкіпер пропустить щонайменше кілька місяців, а може не зіграти й до кінця сезону. Тобто у другому поєдинку з Шахтарем основний кіпер РБ не вийде. Його підмінятиме Бласвіх.

У першому турі Ліги чемпіонів Гулачі подарував Шахтарю гол. На 10 хвилині з Селтіком він також обрізав команду, після чого завалився на газон і мусив покинути поле на ношах.