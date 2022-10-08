У суботу 9-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 9-й тур

Байєр – Шальке – 4:0

Голи: Діабі, 38, Фрімпонг, 41, 52, Паулінью, 90

Бохум – Айнтрахт – 3:0

Голи: Хофманн, 71, Н'Діка, 88 (аг.), Фьорстер, 90+1

Майнц – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Інгвартсен, 45+1 – Нкунку, 80

Аугсбург – Вольфсбург – 1:1

Голи: Гумни, 55 – Герхардт, 27

Вердер вирвав перемогу над Хоффенхаймом і піднявся в зону Ліги чемпіонів

Байєр у матчі з Шальке нарешті перервав тривалу безвиграшну серію і здобув переконливу перемогу. Дебютна гра під керівництвом Хабі Алонсо завершилась розгромом для "кобальтових" – Діабі, двічі Фрімпонг та Паулінью на останній хвилині принесли довгоочікувані три очки леверкузенцям і підняли їх з підвалин турнірної таблиці.

Бохум несподівано розгромив Айнтрахт. Підопічні Томаса Райса забили три сухі голи в останні 20 хвилин. Допоміг їм і Н'Діка, який зрізав м'яч у власні ворота. Український захисник Іван Ордець провів на полі весь матч і отримав від статистичного порталу SofaScore четверту оцінку в команді (7,1). Вища лише у автора гола і результативної передачі – півзахисника Філіппа Фьорстера (8,8), нападника Філіппа Хофманна (7,8) та голкіпера Мануеля Рімана (7,4).

Суперник Шахтаря по групі Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг – розписав бойову нічию з сусідом по турнірній таблиці Майнцом. "Бики" пропустили гол "у роздягальню" і зуміли відігратись лише за десять хвилин до завершення матчу завдяки спритності Нкунку. Набране очко дозволило РБ Лейпциг піднятись на десяту сходинку турнірної таблиці.

У ще одному матчі Аугсбург розійшовся миром з Вольфсбургом. Команди обмінялись голами у кожному з таймів, що дозволило "фугерам" стати дев'ятими у чемпіонаті.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ