Екс-конкурент Зінченка продовжив спад – був найкращим у Бундеслізі, а тепер переїхав до Туреччини
Вінгбек Анхеліньо спробує повернутися до найкращої форми у дещо скромнішому чемпіонаті.
Галатасарай оголосив про перехід іспанця з РБ Лейпциг на правах річної оренди.
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Чемпіони Туреччини розкривають усі подробиці угоди. Оренда буде коштувати 1,5 млн євро, а наступного літа Анхеліньо можна буде викупити за 6 млн. "Чиста" заробітна плата новачка за сезон складе 2,3 млн євро.
Свого часу Анхеліньо мав невдалий досвід у Ман Сіті, де конкурував з Канселу та Зінченком. Перехід у РБ Лейпциг виявився проривом – іспанець збирав багато результативних дій і в сезоні 2020/21 був визнаний найкращим лівим захисником Бундесліги. Втім, минулого літа "бики" розчарувалися у Анхеліньо, віддавши його на рік Хоффенхайму. Атакувальна статистика залишалася на хорошому рівні (гол і 12 асистів у 35 матчах), але й постійні провали в обороні нікуди не зникли.
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