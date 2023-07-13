Галатасарай оголосив про перехід іспанця з РБ Лейпциг на правах річної оренди.

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Чемпіони Туреччини розкривають усі подробиці угоди. Оренда буде коштувати 1,5 млн євро, а наступного літа Анхеліньо можна буде викупити за 6 млн. "Чиста" заробітна плата новачка за сезон складе 2,3 млн євро.

Свого часу Анхеліньо мав невдалий досвід у Ман Сіті, де конкурував з Канселу та Зінченком. Перехід у РБ Лейпциг виявився проривом – іспанець збирав багато результативних дій і в сезоні 2020/21 був визнаний найкращим лівим захисником Бундесліги. Втім, минулого літа "бики" розчарувалися у Анхеліньо, віддавши його на рік Хоффенхайму. Атакувальна статистика залишалася на хорошому рівні (гол і 12 асистів у 35 матчах), але й постійні провали в обороні нікуди не зникли.

Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici… pic.twitter.com/UvgJhhHzOt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2023

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