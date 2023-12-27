Ельмас підписав з РБ Лейпциг контракт до 2028 року. Як інформує офіційний сайт німецького клубу, македонець гратиме у футболці з шостим номером. Він приєднається до тренувань із першою командою у 2024-му році.

Наполі продав гордого кривдника збірної України, готує три трансфери і близький до продовження зірки за 130 млн

Повідомляється, що Ельмас вирушить на збори в Ла-Манью з новою командою 2 січня. У Лейпцигу Еліф повинен буде замінити Еміля Форсберга, який вирушив підкорювати МЛС. У Наполі македонець вважався головним універсалом команди, здатним закрити будь-яку позицію в середній і атакувальній лініях.

Нагадаємо, що Ельмас запросив Наполі про трансфер через відсутність регулярної ігрової практики. Йому хотілося грати частіше, і президент "адзуррі" погодився продати півзахисника за 23 млн євро.