"Бики" не змогли домовитися про продовження співпраці з Марселем Забітцером і змушені відпустити його в Баварію лише за 16 млн євро. Керівництво клубу вже навіть підшукало заміну австрійцю.

Баварія закрила трансфер Забітцера за сміховинну суму

За інформацією Mundo Deportivo, РБ Лейпциг узгодив трансфер хавбека Барселони Ілайша Моріби, якого називають "новим Погба". Перехід 18-річного футболіста обійдеться німцям у 15 млн євро + бонуси.

Нагадаємо, Ілайш Моріба не тренувався з основою "блаугранас", адже відмовився продовжувати чинний до 2022 року контракт на вигідних для клубу умовах.

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