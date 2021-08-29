Зірка збірної Австрії Марсель Забітцер переходить з Лейпцига в Баварію. Сторони про все домовилися.

Баварія домовилася з РБ Лейпциг про перехід Забітцера, інформує Bild. Ціна питання – мізерні 16 мільйонів євро. Умови особистого контракту з Марселем мюнхенці давно узгодили.

Transfermarkt оцінює австрійця в 42 млн, але в нього наступного літа завершується контракт. Тому Лейпциг змушений відпустити свого капітана за смішні гроші.

Забітцеру – лише 27. Марсель протягом шести років був лідером "биків" і виходив з командою у півфінал Ліги чемпіонів. Він здатен зіграти на будь-якій позиції у півзахисті та в атаці. У Баварії він возз'єднається з Юліаном Нагельсманном, під керівництвом якого розкрився по-новому.

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