РБ Лейпциг в рамках поєдинку 27-го туру Бундесліги приймає Баварію. Стартові склади на матч – у цій новині на "Футбол 24".

Матч 27-го туру Бундесліги РБ Лейпциг – Баварія розпочнеться о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO".

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Поєдинок має ключове значення у боротьбі за чемпіонство. Саксонці залишаються останнім реальним претендентом на "срібну салатницю", тримаючись на відстані чотирьох залікових балів від мюнхенців, тож поразка де-факто закриє усі питання щодо переможця сезону. Звитяга ж над "червоними" закрутить інтригу до максимуму.

Стартові склади

РБ Лейпциг:

Баварія:

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