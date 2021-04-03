РБ Лейпциг в рамках поединка 27-го тура Бундеслиги принимает Баварию. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 27-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг – Бавария начнётся в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO".

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Поединок имеет ключевое значение в борьбе за чемпионство. Саксонцы остаются последним реальным претендентом на "серебряную салатницу", держась на расстоянии четырёх зачетных баллов от мюнхенцев, поэтому поражение де-факто закроет все вопросы относительно победителя сезона. Победа же над "красными" закрутит интригу до максимума.

Стартовые составы

РБ Лейпциг:

Бавария:

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