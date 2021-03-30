Зірка мюнхенців пропустить близько 4 тижнів через розтягнення зв'язок коліна, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лєвандовскі травмувався у матчі за збірну Польщі. Форвард встиг відвантажити два голи Андоррі (3:0), проте на 60 хвилині попросив заміну. Очікувалося, що бомбардир пропустить не більше 10 днів, але детальне обстеження виявилося невтішним для Баварії.

Нагадаємо, незабаром команда Фліка зустрінеться з ПСЖ в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (7 і 13 квітня). Лєвандовскі в обох поєдинках точно не допоможе партнерам.

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