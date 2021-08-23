Хавбек Вест Хема Деклан Райс вважає, що доріс до нового виклику.

Деклан Райс навідріз відмовляється продовжувати контракт з Вест Хемом і прагне перейти в один з топ-клубів, повідомляє The Times.

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22-річний англієць яскраво себе зарекомендував на Євро-2020. Джерело зазначає, що у послугах Деклана зацікавлені наразі Челсі та Манчестер Юнайтед. Вест Хем погодиться відпустити свою зірку після пропозиції від 100 млн євро.

Чинний контракт Райса з "молотобійцями" розрахований до літа 2024-го. У минулому сезоні АПЛ півзахисник провів 32 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

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