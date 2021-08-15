31-річний українець заробляє 115 тисяч фунтів на тиждень. Річна зарплата вінгера збірної України у Вест Хемі становить 5,98 мільйонів фунтів стерлінгів, інформує Spotrac.

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Найближчим переслідувачем Ярмоленка у платіжній відомості є Джаррод Боуен. Конкурент Андрія, який переважно грає на правому фланзі атаки, за рік отримує рівно 5 мільйонів.

До слова, український футболіст одягає футболку Вест Хема з 2018 року. Загалом в активі Андрія Ярмоленка 54 матчі за "молотків", 10 голів і 6 асистів, його контракт з англійцями чинний до наступного літа.

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