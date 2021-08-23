Деклан Райс наотрез отказывается продлевать контракт с Вест Хэмом и стремится перейти в один из топ-клубов, сообщает The Times.

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22-летний англичанин ярко себя зарекомендовал на Евро-2020. Источник отмечает, что в услугах Деклана заинтересованы пока Челси и Манчестер Юнайтед. Вест Хэм согласится отпустить свою звезду после предложения от 100 млн евро.

Действующий контракт Райса с "молотобойцами" рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне АПЛ полузащитник провел 32 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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