Про смерть 54-річного агента інформувала Marca та ще низка авторитетних джерел. Втім, згодом з'явилися повідомлення зі спростуваннями.

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Хосе Фортес Родрігес, права рука Райоли, у коментарі NOS заявив, що нідерландець справді у дуже важкому стані, але не мертвий. Те саме стверджує і німецький інсайдер Крістіан Фальк з посиланням на клієнта Райоли: "Це фейк".

Остаточно добив чутки сам Райола, написавши у Twitter: "Поточний мій стан здоров'я для тих, хто цікавиться: розлючений, що мене вбивають вдруге за 4 останні місяці. Здається, я ще здатен воскресати".

Нагадаємо, ще в січні агент був госпіталізований через проблеми з легенями. Інформація про його стан постійно змінювалася, але публічно він ніде не з'являвся. Райола розпочав діяльність агента в кінці 1980-х. Через його компанію проходили зірки першої величини, серед яких зараз виділяються Златан Ібрагімовіч, Поль Погба та Ерлінг Холанд.

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