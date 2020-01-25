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Райола дав чіткий сигнал фанатам Ювентуса щодо можливого повернення Погба

12:23 141 Читать на русском
Райола дав чіткий сигнал фанатам Ювентуса щодо можливого повернення Погба
Райола та Погба у часи виступів за Ювентус / AFP

Відомий агент Міно Райола поділився думками щодо перспектив свого клієнта Поля Погба.

"Фанати Юве повинні мріяти про повернення Поля, тому що, якщо ви не мрієте – ви мертві.

"Він буде скиглити з іншої причини", – Скоулз звинуватив Погба у небажанні грати за Манчестер Юнайтед

Я працюю не в мріях, а в реальному світі, тому повинен зробити правильний вибір для своїх клієнтів. Наразі не надто правильний момент, щоб обговорювати майбутнє Погба", – наводить слова Райоли Daily Mail.

Нагадаємо, чемпіона світу захищав кольори Ювентуса з 2012 по 2016 рік. У поточному сезоні француз страждає від серйозної травми, тому Манчестер Юнайтед доводиться обходитися без нього.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Італія Міно Райола Трансфери Ювентуса Поль Погба Поль Погба
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