Альмерія у виїзному матчі 20-го туру Ла Ліги зазнав поразки від Райо Вальєкано (0:2), не зумівши відірватсь від зони вильоту. Звіт читайте на "Футбол 24".

Обидва голи були забиті в другому таймі. Райо Вальєкано вийшов вперед на 54-й хвилині завдяки автоголу Елі, а на 63-й хвилині Альваро Гарсія подвоїв перевагу мадридців. Цікаво, що він відзначився всього за кільканадцять секунд після появи на полі. 2:0!

Завдяки цьому тріумфу "блискавки" набрали 32 очки, наблизившись до зони Ліги чемпіонів на відстань однієї перемоги. Це другий раз в історії, коли Райо Вальєкано набрав стільки очок до 20-го туру в Прімері. Востаннє подібне траплялось аж у сезоні 1977/78. Альмерія залишилась у двох залікових балах від зони вильоту.

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