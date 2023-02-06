Райо Вальєкано впевнено переміг Аьмерію, впритул наблизившись до зони ЛЧ
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Обидва голи були забиті в другому таймі. Райо Вальєкано вийшов вперед на 54-й хвилині завдяки автоголу Елі, а на 63-й хвилині Альваро Гарсія подвоїв перевагу мадридців. Цікаво, що він відзначився всього за кільканадцять секунд після появи на полі. 2:0!
Завдяки цьому тріумфу "блискавки" набрали 32 очки, наблизившись до зони Ліги чемпіонів на відстань однієї перемоги. Це другий раз в історії, коли Райо Вальєкано набрав стільки очок до 20-го туру в Прімері. Востаннє подібне траплялось аж у сезоні 1977/78. Альмерія залишилась у двох залікових балах від зони вильоту.
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