У суботу в рамках 4-го туру чемпіонату Іспанії відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 4-й тур

Леванте – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Рохер, 38 (п.) – Гвардіола, 90+3

Атлетік – Мальорка – початок матчу о 22:00

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У першому матчі суботи Леванте приймав Райо Вальєкано. Абсолютно рівна гра у першому таймі ознаменувалась голом з пенальті незадовго до перерви. Захисник гостей зачепив м'яч рукою у власному штрафному і арбітр призначив одинадцятиметровий. Столе Дімітрієвскі дотягнувся до сфери після удару з позначки Марті Сальвадора Рохера, однак цього виявилось замало, аби врятувати свої ворота.

Після відпочинку гості кинулись відігруватись, бомбардуючи ворота Леванте (15 ударів проти 1). Зрештою вже у доданий час Серхі Гвардіола ефектним ударом у дев'ятку врятував для Райо Вальєкано нічию.

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