Новоспечений форвард "синьо-гранатових" Люк де Йонг, здається, дуже впевнено почувається у Барселоні.

31-річний нападник обрав місце в роздягальні, яке раніше належало легенді клубу Ліонелю Мессі, повідомляє Diario Sport.

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Відповідно, Люк, який буде виступати під 17-м номером, сидітиме між форвардом Серхіо Агуеро і голкіпером Марк-Андре тер Штегеном. До Мессі і де Йонга цю шафу використовували, зокрема, Рюштю Речбер, Франк де Бур і Хосе Марі Бакеро.

Нагадаємо, Барса орендувала Люка у Севільї на сезон з правом викупу. У минулій кампанії нападник провів 48 матчів, записавши до свого активу 9 голів та асист.

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