В субботу в рамках 4-го тура чемпионата Испании состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 4-й тур

Леванте – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Рохер, 38 (п.) – Гвардиола, 90+3

Атлетик – Мальорка – начало матча в 22:00

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В первом матче субботы Леванте принимал Райо Вальекано. Абсолютно равная игра в первом тайме ознаменовалась голом с пенальти незадолго до перерыва. Защитник гостей зацепил мяч рукой в ​​собственной штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Столе Димитриевски дотянулся до сферы после удара с отметки Марти Сальвадора Рохера, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти свои ворота.

После отдыха гости бросились отыгрываться, бомбардируя ворота Леванте (15 ударов против 1). В конце концов уже в добавленное время Серхи Гвардиола эффектным ударом в девятку спас для Райо Вальекано ничью.

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