Райо Вальекано в добавленное время спас ничью с Леванте
В субботу в рамках 4-го тура чемпионата Испании состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 4-й тур
Леванте – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Рохер, 38 (п.) – Гвардиола, 90+3
Атлетик – Мальорка – начало матча в 22:00
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В первом матче субботы Леванте принимал Райо Вальекано. Абсолютно равная игра в первом тайме ознаменовалась голом с пенальти незадолго до перерыва. Защитник гостей зацепил мяч рукой в собственной штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Столе Димитриевски дотянулся до сферы после удара с отметки Марти Сальвадора Рохера, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти свои ворота.
После отдыха гости бросились отыгрываться, бомбардируя ворота Леванте (15 ударов против 1). В конце концов уже в добавленное время Серхи Гвардиола эффектным ударом в девятку спас для Райо Вальекано ничью.