Валенсія та Райо Вальєкано в рамках 31-го туру Ла Ліги розділили очки (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Програму 31-го туру Ла Ліги закривав поєдинок у Мадриді, де Райо Вальєкано приймав Валенсію. Для господарів надзвичайно важливо було перемогти, адже вони не виграли жодного з останніх 11 матчів у Ла Лізі. Втім, завершити жахливу серію їм не вдалося.

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Перший тайм пройшов без забитих м'ячів, а от на початку другого рахунок відкрили "кажани". Голом відзначився Дуро, який прийняв передачу від Гедеша й вистрілив з лінії штрафного – сфера зрикошетила від захисника перелетіла через голкіпера у дальню дев'ятку. 0:1! Відіграти цей гол мадридцям вдалося аж на 85-й хвилині зусиллями Серхі Гвардіоли, однак забити ще раз їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Валенсія залишилась на 9-й позиції у Ла Лізі, набравши 42 очки. Райо Вальєкано з 34 заліковими балами тримається на 13-й сходинці

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