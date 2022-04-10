Чемпіонат Іспанії 2021/22, 31-й тур

Осасуна – Алавес – 1:0

Гол: Будімір, 90+2

Нереалізований пенальті: Р. Гарсія, 37 (Осасуна)

Еспаньйол – Сельта – початок о 17:15

Ельче – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Іспанську програму дня відкривав поєдинок у Памплоні, де Осасуна приймала Алавес. Гості не мали права на поразку чи навіть нічию, адже відставання від рятівної 17-ї позиції у Ла Лізі становило аж 7 очок – втім, у першому таймі баски нічого цікавого не продемонстрували. Господарі домінували й могли вийти уперед на 37-й хвилині з пенальті, який заробив Авілья, однак постріл Рубена Гарсії з позначки парирував Пачеко.

В другому таймі Алавес став активнівнішим, але Осасуна зберегла ініціативу й контроль над грою. Щоправда, наваррцям критично не щастило – гол Будіміра на 73-й хвилині скасували через офсайд, а постріл Авільї метрів з п'яти на 80-й накрив Пачеко. Здавалося, що поєдинок завершиться нічиєю, однак на 2-й компенсованій хвилині памплонці провели шикарну комбінацію в штрафному – у її завершенні Будімір розстріляв ворота з близької відстані.1:0! Алавес капітулював.

Реал у столичному дербі впевнено переміг Хетафе