Валенсия и Райо Вальекано в рамках 31-го тура Ла Лиги разделили очки (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Программу 31-го тура Ла Лиги закрывал поединок в Мадриде, где Райо Вальекано принимал Валенсию. Для хозяев очень важно было победить, ведь они не выиграли ни одного из последних 11 матчей в Ла Лиге. Впрочем, завершить ужасную серию им не удалось.

Реал Сосьедад благодаря двум ассистам Давида Силвы одержал волевую победу над Эльче – баски вплотную подошли к зоне ЛЧ

Первый тайм прошел без забитых мячей, а вот в начале второго счет открыли "летучие мыши". Голом отличился Дуро, принявший передачу от Гедеша и выстреливший из линии штрафной – сфера срикошетила от защитника перелетела через голкипера в дальнюю девятку. 0:1! Отыграть этот гол мадридцам удалось аж на 85-й минуте усилиями Серхи Гвардиолы, однако забить еще раз им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Валенсия осталась на 9-й позиции в Ла Лиге, набрав 42 очка. Райо Вальекано с 34 зачетными баллами держится на 13-й строчке

Барселона в компенсированное время вырвала победу над Леванте – "лягушки" пробили три пенальти в битве с пятью голами