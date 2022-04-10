Барселона після тріумфу над Севільєю піднялась аж на друге місце в Ла Лізі, однак андалусійці у п'ятницю потіснили "блаугранас" вниз. Аби повернутись назад, каталонці мали зробити небагато – треба було переграти Леванте. "Жаби" йшли на 19-й позиції й вважались солодким пиріжечком для будь-якого суперника. Щоправда, цей пиріжечок тиждень тому прибив Вільяреал, та і проти Барси валенсійці завжди демонстрували якісний футбол.

Небезпеку аутсайдера підтвердила перша година гри. Підопічні Хаві цілковито її провалили, не створивши майже нічого реально небезпечного. Леванте ж мав достатньо шансів, аби прибити Барселону ще до перерви: так, вже на 1-й хвилині Моралес перехопив невдалий пас Алвеса перед штрафним і пробив над дев'яткою, а на 4-й Кампанья стріляв з лінії в ближній кут – тер Штеген виручив.

Найкращий же шанс відкрити рахунок у першому таймі змарнував все той же Моралес – на 26-й хвилині Хосе пройшов п'ятьох захисників і вирвався віч-на-віч з тер Штегеном, перекинувши його. Марк-Андре, однак, встиг підчепити м'ячс, а Араухо виніс його з лінії воріт! Він же врятував на 29-й хвилині, заблокувавши удар Рохера з лінії воротарського.

Барса дивом відправилась відпочивати без пропущених голів. Одразу ж після старту другого тайму Ферран Торрес міг відкрити рахунок, замкнувши навіс від Дембеле, але Карденас витягнув сферу з дальньої дев'ятки. Відповідь "жаб" шокувала гостей: на 50-й хвилині Сон заробив пенальті (Алвес збив його у штрафному), а на 55-й хвилині рукою біля власних воріт зіграв Гарсія – перший пенальті реалізував Моралес, а от другий пішов виконувати Рохер. І він не забив! Його постріл парирував тер Штеген.

Покарання за марнотратство теж було жорстоким. На 56-й хвилині Хаві випустив на поле Педрі, а вже на 59-й хавбек віддав передгольовий пас під вдалий навіс Дембеле – його замкнув Обамеянг. 1:1! Ще за чотири хвилини Педрі забив сам, вистріливши з лінії штрафного після прострілу від Гаві. 1:2. Здавалося, що на цьому матч можна завершувати.

Втім, Леванте не здався. Господарі розкатали кілька класних атак, ледь не відновивши рівновагу на 75-й та 80-й хвилинах завдяки класним ударам у виконанні Сона та Кантеро – втім, точності їм трішки забракло. Барселона висновків не зробила, за що й поплатилась третім пенальті у свої ворота. Його на 82-й хвилині привіз Лангле, який збив Дані Гомеса. Мелеро впевнено реалізував 11-метровий. 2:2!

Тепер вже мало хто вірив у перемогу Барси. Каталонці, тим не менш, притиснули "жаб", організувавши кілька хороших атак, однак м'яч вперто не йшов у ворота. Тоді Хаві згадав про свого джокера – на 84-й хвилині він кинув у бій Люка де Йонга. І не прогадав! У компенсований час нідерландський гігант влетів у штрафний і замкнув навіс Алвеса точним ударом головою в ближній кут – 2:3! Це був переможний гол.

Барса святкує важкий тріумф у Валенсії й повертається на другу позицію.