"Жовта субмарина" після чотирьох турів вирішила попрощатися з екс-тренером Барселони. Керівництво клубу було невдоволено результатами робити Кіке Сетьєна напочатку сезону 2023/24.

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На офіційному сайті Вільяреал повідомив, що новим тренером команди став Хуан Хосе Рохо Мартін або просто Пачета. Іспанський фахівець раніше працював з Вальядолідом, Ельче та Уескою. Перші два клуби 55-річний тренер виводив в Ла Лігу з Сегунди. Контракт Вільяреала з Пачетою розрахований до кінця поточного сезону.

Наразі "жовта субмарина" посідає 15-е місце в чемпіонаті Іспанії з трьома очками після 4 турів. Дебют нового наставника запланований на 17 вересня. Суперником Вільяреала буде Альмерія.

Нагадаємо, що керівництво клубу розглядало можливість призначити головним тренером команди екс-гравця Реала Рауля, який очолює молодіжну команду мадридців.

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