Копенгаген став першою данською командою, яка двічі поспіль вийшла до групового етапу Ліги чемпіонів. Одним із творців цього досягнення є 35-річний Якоб Нееструп.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про наймолодшого тренера поточного розіграшу Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Копенгаген повернувся в ЛЧ. Данський флагман вперше з 2016-го прорвався до когорти найсильніших команд Європи. Однак катастрофічний старт "левів" у чемпіонаті не залишив вибору керівництву клубу. Попри значні успіхи на євроарені, головного тренера Йєса Торупа звільнили з посади. Наставнику не пробачили шість поразок у десяти стартових матчах чемпіонату. При цьому, Копенгаген встиг програти в ЛЧ дортмундській Борусії (0:3) та розписав мирову із Севільєю (0:0).

На жаль, ми не бачили розвитку та стабільності у виступах команди в цьому сезоні, на які клуб очікував, – прокоментував звільнення Торупа голова правління клубу.

Часу на пошуки нового тренера і зміну концепції у Копенгагені не мали. Тож шефи данського гранда пішли найпростішим шляхом і довірили команду першому асистенту колишнього тренера – Якобу Нееструпу. Хоча у клубі запевнили – керувалися виключно фаховістю нового наставника. "Для мене важливо підкреслити, що Нееструпа беруть на роботу не за його історію у Копенгагені, а за його здібності та кваліфікацію. Якби він працював у іншому клубі, він також був би нашим абсолютним найкращим кандидатом", – пояснив спортивний директор Петер Крістіансен.

Зарядись енергією футболу, переглядаючи довгоочікувані матчі Ліги чемпіонів разом із HLIBNY DAR. Напої бренду виготовлені на воді з артезіанської свердловини та з високоякісних спиртів класу “Люкс”. Адже HLIBNY DAR – вибір тих, хто цінує не тільки якісний футбол, але й преміальний смак.

20 вересня 2006-го – знаковий день для Якоба Нееструпа. З одного боку – здійснилася його мрія. 18-річний хлопець щойно дебютував за рідний Копенгаген. Він вийшов на заміну у матчі Кубку Данії проти Тістеда на старті другого тайму. Однак вже через дві хвилини дебютант зазнав важкої травми. Про той трагічний дебют нині нагадує лише невеличке фото на сайті Копенгагена і вичерпна характеристика "найдивніший дебют в історії клубу".

Одразу ж після гри медичний відділ заспокоїв – 18-річний хавбек вилетів лише на кілька тижнів. Реальність виявилася набагато жорстокішою – Нееструп пропустив 8 місяців! До тренувань у загальній групі Якоб повернувся лише у червні наступного року. Він з усмішкою згадував той страшний епізод:

Я відчув на собі правильний чоловічий підкат від двох великих 120-кілограмових хлопців. Поки я лежав на полі, 5 тисяч глядачів кричали мені "Плаксій!" Ласкаво просимо до гри, подумав я.

Хлопцеві пророкували хороше майбутнє. У нього були усі дані, щоб надовго закріпитися у якості провідного центрального півзахисника Копенгагена. Нееструп зізнавався: "Якщо тренер Столе Стольбаккен захоче використати мене на флангах чи навіть у воротах – я готовий".

На жаль, дива не трапилося. Нееструп зіграв за Копенгаген ще двічі. Хлопець загалом провів 11 хвилин у двох поєдинках чемпіонату, а далі спробував себе у сусідніх Норвегії та Ісландії. Врешті-решт, травми перемогли. Якобу довелося попрощатися із кар’єрою футболіста у 23.

Копенгаген допоміг Нееструпу і невдовзі хлопець розпочав працювати у клубі в якості тренера академії. Через кілька років молодий наставник отримав запрошення у штаб Сольбаккена, тренера, який свого часу дозволив Якобу дебютувати у професійному футболі.

Влітку 2019-го Нееструп очолив Віборг, який виступав у другому данському дивізіоні. Перший самостійний тренерський досвід виявився напрочуд успішним: лише 9 поразок у 52 матчах. На початку 2021-го Нееструп повернувся у рідний Копенгаген і взявся допомагати Йєсу Торупу. На той момент Віборг лідирував у чемпіонаті.

Якщо вести мову про стиль футболу Якоба Нееструпа, то варто відзначити – данський фахівець є давнім прихильником формації 4-3-3. Зазвичай саме у такому стилі грає сучасний Копенгаген (з перманентною трансформацією у 4-1-4-1). Ще одна фішка "левів" – агресивний пресинг і класна гра на стандартах (Копенгаген – один із лідерів ліги за кількістю голів після кутових). Важлива роль відводиться голкіперу Камілю Грабарі, якого захисники часто залучають до виходу з оборони завдяки лонгболам (на днях поляка підписав Вольфсбург).

У поточному розіграші Ліги чемпіонів Копенгаген подолав три раунди кваліфікації. У шести поєдинках підопічні Нееструпа жодного разу не програли, хоча двічі були близькими до вильоту. Спершу тільки у серії пенальті пройшли празьку Спарту, а згодом з великими труднощами обіграли польський Ракув з нашим Владиславом Кочергіним (1:1 та 1:0). Важливо те, що "леви" уникнули помилок минулого сезону і не завалили старт у внутрішній першості. Після семи турів Копенгаген лідирує у Суперлізі.

Минулу ЛЧ врятувати Нееструпу не вдалося. У чотирьох матчах, що залишилися після звільнення Торупа, Копенгаген забив лише один гол. Водночас, данці зуміли відібрати очки у Манчестер Сіті (0:0) та дортмундської Борусії (1:1). Цьогоріч у Нееструпа ще важче завдання. Жереб відправив його команду у групу А до Баварії, Манчестер Юнайтед та Галатарасая.

"Ми усвідомлюємо, що протистоятимемо великим клубам. Але це те, заради чого ми граємо. Це буде чудовий досвід. Ми віримо у свої сили і хочемо залишитися у змаганнях і після Різдва. Жеребкування нічого не змінює", – поділився очікуваннями Якоб Нееструп. Попереду на його хлопців чекає серйозне випробування.