"Желтая субмарина" после четырех туров решила попрощаться с экс-тренером Барселоны. Руководство клуба было недовольно результатами работы Кике Сетьена в начале сезона 2023/24.

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На официальном сайте Вильяреал сообщил, что новым тренером команды стал Хуан Хосе Рохо Мартин или просто Пачета. Испанский специалист ранее работал с Вальядолидом, Эльче и Уэской. Первые два клуба 55-летний тренер выводил в Ла Лигу из Сегунды. Контракт Вильяреала с Пачетой рассчитан до конца текущего сезона.

Сейчас "желтая субмарина" занимает 15-е место в чемпионате Испании с тремя очками после 4 туров. Дебют нового наставника запланирован на 17 сентября. Соперником Вильяреала будет Альмерия.

Напомним, что руководство клуба рассматривало возможность назначить главным тренером команды экс-игрока Реала Рауля, который возглавляет молодежную команду мадридцев.

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