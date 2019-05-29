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Рауль найближчим часом очолить Кастілью

13:46 887 Читать на русском
Рауль найближчим часом очолить Кастілью
Рауль Гонсалес Бланко / Reuters

Колишній форвард мадридців Рауль стане тренером резервної команди Реала.

Іспанець буде працювати наставником Кастільї у наступному сезоні, інформує AS.

Друга команда Реала в нинішньому сезоні виступає в Сегунді Б – третьому за силою дивізіоні. Вона посіла четверте місце в чемпіонаті і пробилася в плей-офф за право вийти до Сегунди. Призначення Рауля не залежить від подальшої боротьби Кастільї за підвищення.

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Керівництво Реала хоче бачити на чолі дубля колишнього гравця мадридців з прицілом на подальше призначення в головну команду. Раніше подібне сталося із Зінедіном Зіданом і Сантьяго Соларі. Наразі Рауль тренує команду Реала U-18.

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Теги
Рауль Рауль Гонсалес Бланко Іспанія Реал Мадрид Кастілья
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