Рауль найближчим часом очолить Кастілью

Колишній форвард мадридців Рауль стане тренером резервної команди Реала.

Іспанець буде працювати наставником Кастільї у наступному сезоні, інформує AS.

Друга команда Реала в нинішньому сезоні виступає в Сегунді Б – третьому за силою дивізіоні. Вона посіла четверте місце в чемпіонаті і пробилася в плей-офф за право вийти до Сегунди. Призначення Рауля не залежить від подальшої боротьби Кастільї за підвищення.

Реал готовий продати Рамоса за божевільну суму

Керівництво Реала хоче бачити на чолі дубля колишнього гравця мадридців з прицілом на подальше призначення в головну команду. Раніше подібне сталося із Зінедіном Зіданом і Сантьяго Соларі. Наразі Рауль тренує команду Реала U-18.

Рамос в Китай, київський демарш Роналду, трансфери Азара, Неймара та Мбаппе – президент Реала відповів на все