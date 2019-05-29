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Рауль в ближайшее время возглавит Кастилью

13:46 36 Читати українською
Рауль в ближайшее время возглавит Кастилью
Рауль Гонсалес Бланко / Reuters

Бывший форвард мадридцев Рауль станет тренером резервной команды Реала.

Испанец будет работать наставником Кастильи в следующем сезоне, информирует AS.

Вторая команда Реала в нынешнем сезоне выступает в Сегунде Б – третьем по силе дивизионе. Она заняла четвертое место в чемпионате и пробилась в плей-офф за право выйти в Сегунду. Назначение Рауля не зависит от дальнейшей борьбы Кастильи по повышение.

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Руководство Реала хочет видеть во главе дубля бывшего игрока мадридцев с прицелом на дальнейшее назначение в главную команду. Ранее подобное произошло с Зинедином Зиданом и Сантьяго Солари. Сейчас Рауль тренирует команду Реала U-18.

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Теги
Испания Рауль Гонсалес Рауль Гонсалес Бланко Реал Мадрид Кастилья
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