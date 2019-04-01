Рац: У Шахтаря є гравці з великим потенціалом, яким є куди рости

Колишній захисник Шахтаря Разван Рац вважає, що майбутньому донецького клубу нічого не загрожує.

"Я спокійний, я спокійний взагалі за Шахтар, тому що він може ще більше вирости. Є гравці з великим потенціалом, які наразі молоді і їм є куди рости.

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Я думаю, що я повинен повертати щось футболу. Я багато чого взяв, вважаю, тепер повинен повертати. Маю на увазі те, чого я навчився за всю кар'єру. Вважаю, у мене є великий досвід.

Тренером я не буду. Я не терплячий, а це якість тренера. Потрібно мати терпіння, чекати, коли футболісти виростуть, коли будуть грати ідеально так, як хоче тренер", – цитує раца ТК Футбол.

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Нагадаємо, Разван грав за "гірників" з 2003 по 2013 роки, записавши у свій актив 7 голів і 34 асисти в 255 матчах. Разом з Шахтарем румун 7 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків та 4 Суперкубка України, а також Кубок УЄФА.