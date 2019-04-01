Рац: У Шахтера есть игроки с большим потенциалом, которым есть куда расти

Бывший защитник Шахтера Разван Рац считает, что будущему донецкого клуба ничего не угрожает.

"Я спокоен, я спокоен вообще за Шахтер, потому что он может еще больше вырасти. Есть игроки с большим потенциалом, которые сейчас молоды и им есть куда расти.

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Я думаю, что я должен возвращать что-то футболу. Я многое взял, считаю, теперь должен возвращать. Имею в виду то, чему я научился за всю карьеру. Считаю, у меня есть большой опыт.

Тренером я не буду. Я не терпеливый, а это черта тренера. Нужно иметь терпение, ждать, когда футболисты вырастут, когда будут играть идеально так, как хочет тренер", – цитирует Раца ТК Футбол.

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Напомним, Разван играл за "горняков" с 2003 по 2013 годы, записав в свой актив 7 голов и 34 ассиста в 255 матчах. Вместе с Шахтером румын 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка Украины, а также Кубок УЕФА.