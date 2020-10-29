Неймовірний хет-трик нападника англійського Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда проти РБ Лейпциг у рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів дозволив увійти до історії турніру.

22-річний форвард став лише 5-м виконавцем, якому вдалося забити три м'ячі після виходу на заміну, повідомляє Gracenote Live.

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Рашфорд з'явився на полі на 63-й хвилині поєдинку проти "биків". Хет-трик він натомість оформив голами на 76-й, 78-й і 90+2-й. Раніше подібне досягнення підкорилося Кіліану Мбаппе (2019 рік, ПСЖ), Хосебі Льоренте (2008, Вільяреал), Вальтеру Пандіані (2001, Депортіво) та Уве Реслеру (1998, Кайзерслаутерн).

Відзначимо, що МЮ розгромив РБ Лейпциг (5:0) на Олд Траффорд. Окрім Рашфорда, також забили Грінвуд і Марсьяль.

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