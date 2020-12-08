Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група E

Ренн – Севілья – 1:3

Голи: Рюттер, 86 (пенальті), Кунде, 32, Ен-Несірі, 45+2, 81

Челсі – Краснодар – 1:1

Голи: Жоржінью, 27 (пенальті) – Кабелля, 24

Група G

Барселона – Ювентус – 0:3

Голи: Роналду, 13, 52 (обидва – пенальті), Маккені, 20

Група H

ПСЖ – Істанбул Башакшехір – 0:0 (матч перервано)

РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голи: Анхеліньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69 – Бруну Фернандеш, 80 (пенальті), Магвайр, 82

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У Ренні ще в першому таймі серйозну заявку на перемогу зробила Севілья. Нервіонці до перерви встигли забити двічі. На 32-й хвилині дивогол оформив Жюль Кунде, який вчасно підключився до атаки й пробив з льоту після пасу Ідріссі – м'яч за несподіваною траекторією полетів у дальній кут воріт Салена. А в доданий арбітром час Юссеф Ен-Несірі головою відмінно замкнув фланговий навіс Торреса. У другій половині команди обмінялися голами: той же Ен-Несірі реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після вишуканого пасу Оскара, а юний Жоржінью Рюттер забив із 11-метрової позначки під завісу матчу.

У паралельному матчі першими теж забили гості. Після флангової атаки Краснодара Клаесон у межах штрафного віддав передачу абсолютно вільному Кабелля, а Рамі без зайвих роздумів пробив у ближній нижній кут – 0:1! Радість кубанців, однак, була недовгою. Уже за три хвилини Абрахама завалили в карній зоні, а Жоржінью впевнено реалізував одинадцятиметровий. Надалі лондонці повністю контролювали хід поєдинку, створили понад ледь не десяток моментів, але вирвати перемогу над російськими гостями не змогли. Тепер Краснодар гратиме в Лізі Європи.

На Камп Ноу трапилася нова зустріч "інопланетних" Мессі та Роналду. Ця дуель була за португальцем. Кріштіану на старті з кожного з таймів карав Барселону голами з пенальті за фоли на собі. Щоправда, друге порушення правил було доволі сумнівним і навіть спровокувало скандал керманича "блаугранас" Кумана з лавою запасних Юве. А між голами лідера туринців справжній шедевр виконав Вестон Маккені – Куадрадо з флангу м'яко накинув до штрафного, а там американець боковими ножицями розстріляв тер Штегена. У другому таймі "Стара синьйора" цілком могла робити рахунок геть непристойним, але гол Бонуччі суддівська бригада скасувала через офсайд.

А найбільше сенсацій уболівальникам подарував квартет H, де перед фінальним туром 3 команди претендували на плей-офф. У Лейпцигу місцеві "бики" шокували МЮ уже в дебюті. На 2-й хвилині Анхеліньо, який все ще належить галасливим сусідам "червоних дияволів" із Ман Сіті, гарматним пострілом метрів із 10-ти замкнув чудовий пас із глибини від Забітцера. А на 13-й іспанець вже став асистентом – Амаду Айдара з льоту конвертував у гол простріл латераля РБ. А в другому таймі Лейпциг фактично добив Юнайтед: Анхеліньо виконав, здавалося б, безадресну передачу в штрафний майданчик манкуніанців, але Магвайр з Лінделефем не розібралися, а Джастін Клюйверт переграв Де Хеа в ближньому бою і відправив гостей до Ліги Європи. Черговий гол Бруну Фернандеша з пенальті – слабка втіха для персональних фанів португальця. А курйозний м'яч Погба-Магвайра подарував марну надію на фінальні хвилини протистояння.

ПСЖ – Башакшехір: Демба Ба провів виховну роботу з арбітром, який спровокував расистський скандал у Лізі чемпіонів

Натомість матч у Парижі взагалі не визначив переможця. І справа зовсім не в нічийному рахунку на табло. У середині першого тайму резервний арбітр з Румунії необачно назвав асисента головного тренера Башакшехіра "чорним" і сталася справжня антирасистська революція. Стамбульці, керовані наставником Буруком і ветераном Демба Ба, відмовилися продовжувати матч і пішли до роздягальні.

Турнірна таблиця груп Ліги чемпіонів