"Я никогда не смотрю дальше Манчестер Юнайтед. В детстве я никогда не смотрел дальше МЮ, и для меня будет неправильно, если я надену футболку другого клуба. Я просто хочу сделать все возможное для клуба, пока я здесь, так что надеюсь, что я здесь надолго.

Рашфорд вошел в элитный клуб джокеров Лиги чемпионов

Все хорошее, что произошло в этом году, исходило от Манчестер Юнайтед, который дал мне возможность в детстве. Я не просто помню прошлый год или последние пять лет, я говорю о тех временах, когда в моей семье никто не водил машину, и мне нужно было идти на тренировку, и у Юнайтед были люди, которые приезжали за мной, а после занятий отвозили домой.

Когда мне было 6-8 лет, я говорю о тех случаях, когда мне предоставляли жилье, когда у моей мамы были трудности. Я был там до 16-17 лет, так что моя связь с клубом намного глубже, чем то, что видят люди.

Манчестер Юнайтед – причина того, что я стал футболистом, они дали мне возможность выразить себя и узнать, что у меня есть талант в футболе", – цитирует Рашфорда Sky Sports.

Напомним, Маркус является воспитанником "красных дьяволов", а за основную команду выступает с 2016-го. В текущем сезоне 23-летний форвард приятно радует болельщиков МЮ – в его активе 18 матчей, 10 голов и пять ассистов.

Лига чемпионов: Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Ман Юнайтед в Лигу Европы, парижский скандал