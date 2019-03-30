Рашфорд увійде в топ-5 гравців Манчестер Юнайтед за зарплатою – новий контракт узгоджено

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд погодився підписати нову угоду з манкуніанцями.

Умови нового контракту дозволять 21-річному форварду піднятися у топ-5 зарплатної відомості МЮ, повідомляє Daily Mail.

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Рашфорд невдовзі підпише новий контракт із "червоними дияволами" на п'ять років. Згідно з новими умовами англієць зароблятиме 150 тисяч фунтів на тиждень (зараз – орієнтовно 45 тисяч). Більше в Юнайтед отримують лише четверо гравців: Алексіс Санчес, Поль Погба, Ромелу Лукаку та Давід Де Хеа.

Ігрова форма Рашфорда значно покращилася після приходу на посаду головного тренера Уле Гуннара Сульшера. З того часу нападник забив 8 м'ячів у 18-ти матчах у всіх турнірах (при Моурінью – 4 голи за 20 поєдинків).

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