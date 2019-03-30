Погба може перейти в Реал – Райола вже веде перемовини

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала, боси якого готують на літо трансферну революцію.

Французький хавбек три року потому повернувся на радар "вершкових" стараннями свого одіозного агента Міно Райоли, повідомляє Marca.

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Погба прагне нового виклику, тому всерйоз розглядає переїзд на Сантьяго Бернабеу в найближче трансферне вікно. Зокрема, про це посередник мав розмову з одним із босів Реала нещодавно. Мадридці прагнули підписати чемпіона світу ще перед його переходом до МЮ.

На користь імовірного трансферу й те, що керманич "галактікос" Зінедін Зідан захоплюється грою Погба, а тому зацікавлений у його придбанні. Наразі 46-річний тренер вивчає свою команду та аналізує ринок, але керівництво Реала вважає, що лідер Манчестер Юнайтед відповідає усім критеріям для виступів за "вершкових".

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Рішення покинути Олд Траффорд, за інформацією видання, Погба прийняв ще тоді, коли "червоних дияволів" тренував Жозе Моурінью. І хоч атмосфера в клубі покращилася після приходу Уле Гуннара Сульшера, француз не відмовився від ідеї поїхати з Англії.

Перепоною на шляху трансфера може стати чинний контракт 26-річного півзахисника (до літа 2021-го), а також 114 млн євро, які МЮ віддав Ювентуса за Погба три роки тому. На користь переходу – можливість для босів Юнайтед розвантажити зарплатну відомість, оскільки хавбек заробляє орієнтовно 15 млн євро на рік.

У сезоні 2018/19 Поль Погба провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 11 м'ячів і віддав 9 асистів.

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